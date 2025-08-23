Эти имена снова становятся трендовыми, ведь отмечаются благозвучием и древней красотой. Подробнее о женских именах, которые возвращаются в моду – рассказывает LifeStyle24.

Какие женские имена возвращаются в моду?

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянское происхождение и означает "прославленная миром". Такие девушки умеют сосредотачиваться и достигать хороших результатов даже в критических ситуациях. Мирославы имеют внутренний стержень, который позволяет им постоять за себя и своих родных.

Кристина

Такое имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "посвященная Христу". Обладательницы этого имени отмечаются коммуникабельностью и общительностью, из-за чего обычно имеют большой круг общения. Кристины умеют слушать и давать полезные советы своим друзьям.

Ульяна

По одной из версий, это имя имеет латинские корни и переводится как "кудрявая" или "пушистая". В современном мире так часто называют позитивных и оптимистичных женщин. Ульяны имеют доброе сердце, поэтому они часто помогают тем, кто в этом нуждается.

Зоряна

Имя имеет славянское происхождение и трактуется как "звезда". Звезды ассоциируются у других со светом и сиянием, которые можно наблюдать на ночном небе. В древности наши предки давали такое имя девочке, когда хотели подчеркнуть ее значимость в обществе. Зоряны легко реализовывают свой творческий потенциал и строят полезные связи с другими людьми.

Имена для девочек 2025 / Фото Freepik

Какие женские имена могут стремительно стать популярными?

В последнее время все больше родителей обращают внимание на аутентичные украинские имена, которые уходят корнями в глубину веков. Ведь взрослые хотят выбрать особый вариант для своего ребенка. Среди самых интересных древних женских имен, которые могут скоро стать популярными в Украине: