Старинные имена снова появляются в свидетельствах о рождении, возвращая в повседневность звучание, которое когда-то было частью украинских традиций и легенд. LifeStyle24 подготовил подборку самых интересных древнеукраинских женских имен, которыми можно назвать девочку в 2025 году. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.
Смотрите также Оберегают своих обладательниц: 7 древних украинских женских имен, которые мы забыли
Как назвать девочку в 2025 году?: старомодные женские имена из соцсетей
Многие родители серьезно относятся к выбору имени для своего ребенка. Взрослые хотят подчеркнуть индивидуальность малышей, поэтому выбирают варианты, которые несут в себе глубокий символический смысл, связанный с чертами характера наших предков и природными явлениями. Эти имена обычно имеют хорошее звучание и довольно интересное значение.
К тому же в некоторых семьях имя выбирают после изучения родословной, пытаясь возродить забытые семейные традиции. В то же время некоторые стремятся подарить ребенку имя, которое не потеряется среди современных модных тенденций и будет узнаваемым даже через десятки лет.
Среди самых интересных древних женских имен, которыми можно назвать девочку:
- Павлина;
- Хитодоска;
- Нарцисса;
- Камелия;
- Клеопатра;
- Юзефа;
- Федора;
- Мотря;
- Василиса;
- Харитина;
- Домна;
- Евдокия;
- Васса;
- Акилина;
- Синкликтия;
- Агафья;
- Доминикия;
- Стефанида;
- Теофилия;
- Ядвига.
Старинные имена для детей / Фото Freepik
Обратите внимание! На днях наша редакция рассказывала о самых популярных именах в Украине за I полугодие 2025 года. Если вам интересно узнать, как в стране чаще всего называли детей в этом году, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.