Старинные имена снова появляются в свидетельствах о рождении, возвращая в повседневность звучание, которое когда-то было частью украинских традиций и легенд. LifeStyle24 подготовил подборку самых интересных древнеукраинских женских имен, которыми можно назвать девочку в 2025 году. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

Как назвать девочку в 2025 году?: старомодные женские имена из соцсетей

Многие родители серьезно относятся к выбору имени для своего ребенка. Взрослые хотят подчеркнуть индивидуальность малышей, поэтому выбирают варианты, которые несут в себе глубокий символический смысл, связанный с чертами характера наших предков и природными явлениями. Эти имена обычно имеют хорошее звучание и довольно интересное значение.

К тому же в некоторых семьях имя выбирают после изучения родословной, пытаясь возродить забытые семейные традиции. В то же время некоторые стремятся подарить ребенку имя, которое не потеряется среди современных модных тенденций и будет узнаваемым даже через десятки лет.

Среди самых интересных древних женских имен, которыми можно назвать девочку:

Павлина;

Хитодоска;

Нарцисса;

Камелия;

Клеопатра;

Юзефа;

Федора;

Мотря;

Василиса;

Харитина;

Домна;

Евдокия;

Васса;

Акилина;

Синкликтия;

Агафья;

Доминикия;

Стефанида;

Теофилия;

Ядвига.

Старинные имена для детей / Фото Freepik

