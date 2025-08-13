Старинные имена снова появляются в свидетельствах о рождении, возвращая в повседневность звучание, которое когда-то было частью украинских традиций и легенд. LifeStyle24 подготовил подборку самых интересных древнеукраинских женских имен, которыми можно назвать девочку в 2025 году. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

Как назвать девочку в 2025 году?: старомодные женские имена из соцсетей

Многие родители серьезно относятся к выбору имени для своего ребенка. Взрослые хотят подчеркнуть индивидуальность малышей, поэтому выбирают варианты, которые несут в себе глубокий символический смысл, связанный с чертами характера наших предков и природными явлениями. Эти имена обычно имеют хорошее звучание и довольно интересное значение.

К тому же в некоторых семьях имя выбирают после изучения родословной, пытаясь возродить забытые семейные традиции. В то же время некоторые стремятся подарить ребенку имя, которое не потеряется среди современных модных тенденций и будет узнаваемым даже через десятки лет.

Среди самых интересных древних женских имен, которыми можно назвать девочку:

  • Павлина;
  • Хитодоска;
  • Нарцисса;
  • Камелия;
  • Клеопатра;
  • Юзефа;
  • Федора;
  • Мотря;
  • Василиса;
  • Харитина;
  • Домна;
  • Евдокия;
  • Васса;
  • Акилина;
  • Синкликтия;
  • Агафья;
  • Доминикия;
  • Стефанида;
  • Теофилия;
  • Ядвига.

