Что интересно, имена нередко отражали черты характера или роль человека в семье. Многие старинные женские варианты содержат корни со словами "слава", "милая", "рада", "добро", что свидетельствует о славянском происхождении. Такие имена часто давали девочкам в честь определенных событий. В то же время некоторые варианты могли защитить женщину от злых духов, пишет LifeStyle24.

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Какие древние женские имена мы забыли?

Многие древние женские имена были вытеснены христианскими вариантами, которые пришли к нам из Византии. Однако эти имена до сих пор звучат величественно и красиво. Именно поэтому современные родители все чаще выбирают старинные варианты для своих новорожденных детей. Среди древнеукраинских женских имен, которые возвращаются в моду:

Доброгнева – это имя состоит из двух слов "добро" и "гнев". Вероятно, оно означает "защитница добра". Раньше так часто называли свободолюбивых женщин, которые боролись за справедливость.

– это имя состоит из двух слов "добро" и "гнев". Вероятно, оно означает "защитница добра". Раньше так часто называли свободолюбивых женщин, которые боролись за справедливость. Дзвенислава – трактуется как "та, кто приносит славу звуком колокола".

– трактуется как "та, кто приносит славу звуком колокола". Любомира – является женским вариантом имени Любомир. Именно поэтому переводится как "та, что любит мир".

– является женским вариантом имени Любомир. Именно поэтому переводится как "та, что любит мир". Ярослава – означает "та, что имеет яркую славу".

– означает "та, что имеет яркую славу". Веселина – такое имя образовано от слова "веселый". В древности оно было распространено среди крестьянства.

– такое имя образовано от слова "веселый". В древности оно было распространено среди крестьянства. Милослава – по одной из версий, означает "мирная и славная".

– по одной из версий, означает "мирная и славная". Божена – женское имя, которое трактуется как "одаренная Богом" или "Божья".

Древние женские имена, которые мы забыли / Фото Freepik

Кстати, недавно наша редакция уже рассказывала о популярных именах, которые ошибочно считаются украинскими.