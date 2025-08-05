Що цікаво, імена нерідко відображали риси характеру чи роль людини у родині. Багато старовинних жіночих варіантів містять корені зі словами "слава", "мила", "рада", "добро", що свідчить про слов'янське походження. Такі імена часто давали дівчаткам на честь певних подій. Водночас деякі варіанти могли захистити жінку від злих духів, пише LifeStyle24.

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Які стародавні жіночі імена ми забули?

Чимало стародавніх жіночих імен були витіснені християнськими варіантами, які прийшли до нас з Візантії. Однак ці імена досі звучать велично й красиво. Саме тому сучасні батьки все частіше обирають старовинні варіанти для своїх новонароджених дітей. Серед давньоукраїнських жіночих імен, які повертаються у моду:

Доброгніва – це ім'я складається з двох слів "добро" та "гнів". Ймовірно, воно означає "захисниця добра". Раніше так часто називали волелюбних жінок, які боролися за справедливість.

– це ім'я складається з двох слів "добро" та "гнів". Ймовірно, воно означає "захисниця добра". Раніше так часто називали волелюбних жінок, які боролися за справедливість. Дзвенислава – трактується як "та, хто приносить славу звуком дзвону".

– трактується як "та, хто приносить славу звуком дзвону". Любомира – є жіночим варіантом імені Любомир. Саме тому перекладається як "та, що любить мир".

– є жіночим варіантом імені Любомир. Саме тому перекладається як "та, що любить мир". Ярослава – означає "та, що має яскраву славу".

– означає "та, що має яскраву славу". Веселина – таке ім'я утворене від слова "веселий". У давнину воно було поширене серед селянства.

– таке ім'я утворене від слова "веселий". У давнину воно було поширене серед селянства. Милослава – за однією з версій, означає "мирна та славна".

– за однією з версій, означає "мирна та славна". Божена – жіноче ім'я, яке трактується як "обдарована Богом" або "Божа".

Стародавні жіночі імена, які ми забули / Фото Freepik

До речі, нещодавно наша редакція вже розповідала про популярні імена, які помилково вважаються українськими.