Так, до наших часів збереглося небагато імен, які мають найсильнішу енергетику. Що цікаво, їх часто можна почути серед українців. Про це детальніше – пише LifeStyle24.

Цікаво 4 популярні імені, які помилково вважаються українськими

Які українські імена мають позитивну енергетику?

Дарина

Це ім'я має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом". У давнину так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди. Власницям цього імені легко справити на людину гарне враження. Дарини завжди впевнено йдуть до власної мети, попри будь-які труднощі.

Вікторія

Ім'я Вікторія має латинське коріння та означає "перемога". Його власниці зазвичай відзначаються неабиякою силою волі та цілеспрямованістю. Вікторії мають лідерські якості, постійно прагнуть до успіху та рідко зупиняються перед труднощами.

Які українські імена мають найпотужнішу енергетику / Фото Freepik

Богдан

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "даний Богом". Богдани завжди турбуються про близьких для себе людей. Власники цього імені – віддані своїм переконанням чоловіки, які боротимуться за справедливість до останнього.

Гліб

За однією з версій, це ім'я має давньоскандинавське походження та означає "улюбленець Богів" або "той, хто перебуває під захистом Бога". Його представники – надійні та спокійні чоловіки, які завжди знають, чого хочуть. Гліби відзначаються розсудливістю та внутрішньою стійкістю.

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про давньоукраїнські чоловічі імена, які повертаються до моди.