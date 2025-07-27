Так, до наших времен сохранилось немного имен, которые имеют сильную энергетику. Что интересно, их часто можно услышать среди украинцев. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24.

Интересно 4 популярные имени, которые ошибочно считаются украинскими

Какие украинские имена имеют положительную энергетику?

Дарья

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "дарованная Богом". В древности так называли ярких лидеров, за которыми шли люди. Обладательницам этого имени легко произвести на человека хорошее впечатление. Дарьи всегда уверенно идут к собственной цели, несмотря на любые трудности.

Виктория

Имя Виктория имеет латинские корни и означает "победа". Его обладательницы обычно отмечаются большой силой воли и целеустремленностью. Виктории имеют лидерские качества, постоянно стремятся к успеху и редко останавливаются перед трудностями.

Какие украинские имена имеют самую мощную энергетику / Фото Freepik

Богдан

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "данный Богом". Богданы всегда беспокоятся о близких для себя людях. Владельцы этого имени – преданные своим убеждениям мужчины, которые будут бороться за справедливость до последнего.

Глеб

По одной из версий, это имя имеет древнескандинавское происхождение и означает "любимец Богов" или "тот, кто находится под защитой Бога". Его представители – надежные и спокойные мужчины, которые всегда знают, чего хотят. Глебы отличаются рассудительностью и внутренней устойчивостью.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о древнеукраинских мужских именах, которые возвращаются в моду.