Так, украинцы демонстрируют уважение к своим корням и собственным предкам. Подробнее о древнеукраинских мужских именах – рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Несут в себе особую силу: 5 украинских имен с мощной энергетикой: 5 украинских имен с мощной энергетикой
Какие старинные мужские имена возвращаются в моду?
- Антип – означает "упорный, крепкий".
- Вакула – трактуется как "пастух".
- Власий – переводится как "простой, грубоватый".
- Всеволод – означает "властелин всех".
- Ермак – означает "вестник народа".
- Игнатий – означает "огненный, ревнивый".
- Кузьма – трактуется как "украшение".
- Лаврентий – трактуется как "увенчивающий лаврами".
- Лука – означает "светлый, светящийся".
- Луп – переводится как "волк".
- Любомир – означает "тот, кто любит мир".
- Мирон – трактуется как "добрый".
- Митрофан – означает "тот, что имеет славную мать".
- Наум – означает "утешение".
- Орест – переводится как "тот, что покоряет вершины".
- Панкратий – переводится как "всевластный, всемогущий".
- Потап – переводится как "путешественник".
- Радомир – переводится как "радостный в мире".
- Ратмир – означает "воин мира".
- Савва – означает "желанный".
- Серафим – трактуется как "огненный, пламенный".
- Светозар – трактуется как "светлый, как звезда".
- Тихон – означает "приносящий счастье".
- Трофим – переводится как "воспитанник".
- Фома – означает "близнец".
- Харитон – означает "щедрый, благодарный".
- Ефим – трактуется как "благочестивый".
- Яков – трактуется как "Божье произведение".
Старинные мужские имена, которые снова в моде / Фото Freepik
Напомним, на днях наша редакция рассказала о распространенных именах, которые ошибочно считают украинскими.