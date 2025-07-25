Так, українці демонструють повагу до свого коріння та власних предків. Детальніше про давньоукраїнські чоловічі імена – розповідає LifeStyle24.
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Які старовинні чоловічі імена повертаються в моду?
- Антип – означає "завзятий, міцний".
- Вакула – трактується як "пастух".
- Власій – перекладається як "простий, грубуватий".
- Всеволод – означає "володар усіх".
- Єрмак – означає "вісник народу".
- Ігнатій – означає "вогненний, ревнивий".
- Кузьма – трактується як "прикраса".
- Лаврентій – трактується як "увінчує лаврами".
- Лука – означає "світлий, що світиться".
- Луп – перекладається як "вовк".
- Любомир – означає "той, хто любить мир".
- Мирон – трактується як "добрий".
- Митрофан – означає "той, що має славну матір".
- Наум – означає "втіха".
- Орест – перекладається як "той, що підкорює вершини".
- Панкратій – перекладається як "всевладний, всемогутній".
- Потап – перекладається як "мандрівник".
- Радомир – перекладається як "радісний у світі".
- Ратмір – означає "воїн миру".
- Сава – означає "бажаний".
- Серафим – трактується як "вогненний, полум'яний".
- Світозар – трактується як "світлий, як зоря".
- Тихон – означає "приносить щастя".
- Трохим – перекладається як "вихованець".
- Фома – означає "близнюк".
- Харитон – означає "щедрий, вдячний".
- Юхим – трактується як "благочестивий".
- Яків – трактується як "Божий твір".
Старовинні чоловічі імена, які знову в моді / Фото Freepik
Нагадаємо, днями наша редакція розповіла про поширені імені, які помилково вважають українськими.