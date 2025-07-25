Так, українці демонструють повагу до свого коріння та власних предків. Детальніше про давньоукраїнські чоловічі імена – розповідає LifeStyle24.

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Які старовинні чоловічі імена повертаються в моду?

Антип – означає "завзятий, міцний".

Вакула – трактується як "пастух".

Власій – перекладається як "простий, грубуватий".

Всеволод – означає "володар усіх".

Єрмак – означає "вісник народу".

Ігнатій – означає "вогненний, ревнивий".

Кузьма – трактується як "прикраса".

Лаврентій – трактується як "увінчує лаврами".

Лука – означає "світлий, що світиться".

Луп – перекладається як "вовк".

Любомир – означає "той, хто любить мир".

Мирон – трактується як "добрий".

Митрофан – означає "той, що має славну матір".

Наум – означає "втіха".

Орест – перекладається як "той, що підкорює вершини".

Панкратій – перекладається як "всевладний, всемогутній".

Потап – перекладається як "мандрівник".

Радомир – перекладається як "радісний у світі".

Ратмір – означає "воїн миру".

Сава – означає "бажаний".

Серафим – трактується як "вогненний, полум'яний".

Світозар – трактується як "світлий, як зоря".

Тихон – означає "приносить щастя".

Трохим – перекладається як "вихованець".

Фома – означає "близнюк".

Харитон – означає "щедрий, вдячний".

Юхим – трактується як "благочестивий".

Яків – трактується як "Божий твір".

Старовинні чоловічі імена, які знову в моді / Фото Freepik

Нагадаємо, днями наша редакція розповіла про поширені імені, які помилково вважають українськими.