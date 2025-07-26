Вони прийшли до нас з латинської, грецької та багатьох інших мов. Про традиційні імена, які помилково вважають українськими – розповідає LifeStyle24.

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Які традиційні імена помилково вважають українськими?

Олена

За однією з версій, таке ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "сонячне світло". Що цікаво, раніше так звали лише представниць еліти. У сучасному світі Олени відзначаються доброзичливістю та товариськістю, тому мають велике коло спілкування. Власниці цього імені – жінки з гарним почуттям гумору, вони швидко можуть підняти настрій іншим людям.

Іван

Ім'я Іван має давньоєврейське коріння та трактується як "помилуваний Богом". У давнину так називали відповідальних та відкритих чоловіків, які могли легко зібрати навколо себе команду однодумців. Власники цього імені ніколи не відмовлять у допомозі рідним й близьким. До того ж Івани часто діляться корисними порадами та підтримують друзів.

Які імена помилково вважають українськими / Фото Freepik

Марія

Це ім'я має також давньоєврейське походження та означає "пані" або "кохана". Його власниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити.

Марина

Ім'я Марина походить з латинської мови та трактується як "морська". Його представниці можуть постояти за себе та своїх близьких, якщо цього потребуватиме ситуація. Марини – рішучі та наполегливі жінки, які цілеспрямовано будуть йти до досягнення власної мети.

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