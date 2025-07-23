LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про найрідкісніші стародавні родові імена.

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Які старовинні прізвища не можна часто почути в Україні?

Бацман

Це прізвище вважається найпоширенішим серед інших у цій добірці, адже налічується 547 його носіїв. Переважно власники цього родового імені проживають на Хмельниччині та Житомирщині. Що цікаво, таке прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Варман

Таким прізвищем можуть похизуватися лише 67 українців. Вони здебільшого живуть на Рівненщині. Відомо, що у реєстрах це родове ім'я згадується серед репресованих.

Котьман

Прізвище Котьман можна назвати доволі рідкісним. Наразі відомо лише про 15 представників цього родового імені, які найбільше живуть на Полтавщині.

Старовинні українські прізвища / Фото Freepik

Отман

Родове ім'я Отман є найрідкіснішим серед інших у цьому переліку. Адже відомо про 13 його носіїв. Вони переважно мешкають у Запорізькій області. У реєстрах це прізвище також згадується серед репресованих.

Сурман

Це рідкісне прізвище мають лише 63 українці, які здебільшого живуть на Херсонщині та Київщині. Ба більше, таке родове ім'я також згадується у реєстрах серед репресованих.

Бікман

Таке унікальне родове ім'я найчастіше зустрічається на Київщині. Саме там живуть 16 носіїв цього прізвища.

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