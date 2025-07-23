LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о самых редких древних родовых именах.

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Какие старинные фамилии нельзя часто услышать в Украине?

Бацман

Эта фамилия считается самой распространенной среди других в этой подборке, ведь насчитывается 547 ее носителей. Преимущественно владельцы этого родового имени проживают в Хмельницкой и Житомирской областях. Что интересно, такая фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Варман

Такой фамилией могут похвастаться лишь 67 украинцев. Они в основном живут в Ровенской области. Известно, что в реестрах это родовое имя упоминается среди репрессированных.

Котьман

Фамилию Котьман можно назвать довольно редкой. Известно лишь о 15 представителях этого родового имени, которые больше всего живут в Полтавской области.

Старинные украинские фамилии / Фото Freepik

Отман

Родовое имя Отман является самым редким среди других в этом перечне. Ведь известно о 13 его носителях. Они преимущественно проживают в Запорожской области. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных.

Сурман

Это редкая фамилия имеют только 63 украинца, которые в основном живут в Херсонской и Киевской областях. Более того, такое родовое имя также упоминается в реестрах среди репрессированных.

Бикман

Такое уникальное родовое имя чаще всего встречается в Киевской области. Именно там живут 16 носителей этой фамилии.

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