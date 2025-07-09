LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает об этих особых фамилиях. Владельцами таких родовых имен нередко становились предки, которые имели особый дар.

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Подборка мистических фамилий, от которых мороз идет по коже

В древности некоторые фамилии указывали на связь с потусторонним миром. Так, людей с острым и необычным взглядом часто "награждали" прозвищами, которые впоследствии становились фамилиями. Иногда было достаточно лишь одной странной черты, например, асимметричного лица или непонятного поведения, чтобы человек получил сомнительную репутацию.

Более того, в селах таких лиц могли считать знахарями или даже слугами темных сил. И хотя эти люди не имели магических способностей, за ними прочно закреплялись мистические родовые имена, которые сейчас вызывают страх.

К украинским фамилиям, которые могут напугать, относятся:

Черт – только 2 украинца могут похвастаться этой фамилией.

Чертик – известно о 15 владельцах такого родового имени.

Чортенко – насчитывается 15 человек, которые имеют эту фамилию.

Бесовый – не осталось представителей.

Бесик – не осталось владельцев.

Бесенко – считается редкой фамилия, ведь известно о 244 его представителях.

Мистические украинские фамилии / Фото Freepik

Самые зловещие украинские фамилии

В древности нередко люди образовывали фамилии учитывая погребальные обычаи и интерес к темным силам. Большинство из таких родовых имен ассоциируется с колдовством, могилами, костями, кровью, адом и злыми духами. Среди этих фамилий: Могильный, Чернокнижник, Вий, Ведьмак, Страховский, Могила, Чернобай, Адский и Гробовый.