LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о таких фамилиях. В современном мире они считаются достаточно распространенными в Украине, поэтому их можно часто услышать.
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Подборка украинских фамилий, которые были связаны с волосами
В древности наши предки давали фамилии неслучайно. Ведь родовые имена часто отражали черты характера, профессию или даже внешность человека. В частности, волосы играли важную роль в формировании прозвищ, которые со временем превращались в настоящие фамилии.
Так, если человек был полностью лысым или имел очень редкие волосы, его могли называть – Лысый, Лисайко, Лисак, Лисун или Лисан. Сейчас в Украине проживает 14 172 носителя этих родовых имен. В то же время предки с кудрями или чубами получали особенно креативные фамилии. Среди них:
- Чубарь – 1597 владельцев.
- Кудря – 3364 носителя.
- Чуб – 5182 представителя.
- Кучерко – 47 украинцев.
- Пелех – 2491 владелец.
- Кудла – 1985 носителей.
- Чуприна – 7148 представителей.
- Кудрявец – 3901 украинец.
- Коструба – 437 владельцев.
- Чубай – 561 носитель.
- Пелешок – 863 представителя.
- Мушта – 705 человек.
- Чубей – 264 украинца.
- Куйовда – 113 владельцев.
- Чупрун – 713 носителей.
- Чубир – 31 представитель.
- Чубатько – 88 украинцев.
- Кошлак – 95 владельцев.
- Кудрик – 1674 человека.
Фамилии, которые были связаны с волосами / Фото Freepik
Какие еще фамилии указывают на особенности внешности
Люди, которые имели веснушки или некоторые недостатки кожи лица, получали фамилии: Дзюба, Дзюбий, Рябой и Рябчук. Чаще всего эти родовые имена можно услышать на Приднепровье и Подолье.
Кроме этого, предки, которые получили шрамы или рубцы после пожаров, нередко имели фамилии – Горелый, Горилко, Пиджарко, Печеный. Эти родовые имена указывали на пережитый несчастный случай, который оставил видимые следы на коже.