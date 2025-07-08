LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про такі прізвища. У сучасному світі вони вважаються досить поширеними в Україні, тому їх можна часто почути.

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Добірка українських прізвищ, які були пов'язані з волоссям

У давнину наші пращури давали прізвища невипадково. Адже родові імена часто відображали риси характеру, професію або навіть зовнішність людини. Зокрема, волосся відігравало важливу роль у формуванні прізвиськ, які з часом перетворювалися на справжні прізвища.

Так, якщо людина була повністю лисою або мала дуже рідке волосся, її могли називати – Лисий, Лисайко, Лисак, Лисун чи Лисан. Наразі в Україні проживає 14 172 носії цих родових імен. Водночас предки з кучерями або чубами отримували особливо креативні прізвища. Серед них:

Чубар – 1597 власників.

Кудря – 3364 носії.

Чуб – 5182 представники.

Кучерко – 47 українців.

Пелех – 2491 власник.

Кудла – 1985 носіїв.

Чуприна – 7148 представників.

Кудрявець – 3901 українець.

Коструба – 437 власників.

Чубай – 561 носій.

Пелешок – 863 представники.

Мушта – 705 людей.

Чубей – 264 українці.

Куйовда – 113 власників.

Чупрун – 713 носіїв.

Чубир – 31 представник.

Чубатько – 88 українців.

Кошлак – 95 власників.

Кудрик – 1674 людини.

Прізвища, які були пов'язані з волоссям / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на особливості зовнішності

Люди, які мали ластовиння чи деякі недоліки шкіри обличчя, отримували прізвища: Дзюба, Дзюбій, Рябий і Рябчук. Найчастіше ці родові імена можна почути на Придніпров'ї та Поділлі.

Крім цього, предки, які отримали шрами або рубці після пожеж, нерідко мали прізвища – Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Ці родові імена вказували на пережитий нещасний випадок, який залишив видимі сліди на шкірі.