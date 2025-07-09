LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про ці особливі прізвища. Власниками таких родових імен нерідко ставали предки, які мали особливий дар.

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Добірка містичних прізвищ, від яких мороз йде поза шкірою

У давнину деякі прізвища вказували на зв'язок з потойбічним світом. Так, людей з гострим та незвичним поглядом часто "нагороджували" прізвиськами, які згодом ставали прізвищами. Іноді було достатньо лише однієї дивної риси, наприклад, асиметричного обличчя чи незрозумілої поведінки, щоб людина отримала сумнівну репутацію.

Ба більше, у селах таких осіб могли вважати знахарями або навіть слугами темних сил. І хоча ці люди не мали магічних здібностей, за ними міцно закріплювались містичні родові імена, які нині викликають страх.

До українських прізвищ, які можуть налякати, належать:

Чорт – лише 2 українці можуть похизуватися цим прізвищем.

Чортик – відомо про 15 власників такого родового імені.

Чортенко – налічується 15 людей, які мають це прізвище.

Бісовий – не залишилось представників.

Бісик – не залишилось власників.

Бісенко – вважається рідкісним прізвище, адже відомо про 244 його представники.

Містичні українські прізвища / Фото Freepik

Найзловісніші українські прізвища

У давнину нерідко люди утворювали прізвища з огляду на поховальні звичаї та інтерес до темних сил. Більшість з таких родових імен асоціюється з чаклунством, могилами, кістками, кров'ю, пеклом і злими духами. Серед цих прізвищ: Могильний, Чорнокнижник, Вій, Відьмак, Страховський, Могила, Чорнобай, Пекельний і Гробовий.