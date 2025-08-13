Старовинні імена знову з'являються у свідоцтвах про народження, повертаючи в повсякденність звучання, яке колись було частиною українських традицій і легенд. LifeStyle24 підготував добірку найцікавіших давньоукраїнських жіночих імен, якими можна назвати дівчинку у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Дивіться також Оберігають своїх власниць: 7 стародавніх українських жіночих імен, які ми забули

Як назвати дівчинку у 2025 році?: старомодні жіночі імена з соцмереж

Багато батьків серйозно ставляться до вибору імені для своєї дитини. Дорослі бажають підкреслити індивідуальність малечі, тому обирають варіанти, які несуть у собі глибокий символічний зміст, пов'язаний із рисами характеру наших предків і природними явищами. Ці імена зазвичай мають гарне звучання та доволі цікаве значення.

До того ж у деяких сім'ях ім'я обирають після вивчення родоводу, намагаючись відродити забуті сімейні традиції. Водночас дехто прагне подарувати дитині ім'я, яке не загубиться серед сучасних модних тенденцій і буде впізнаваним навіть через десятки років.

Серед найцікавіших стародавніх жіночих імен, якими можна назвати дівчинку:

  • Павліна;
  • Хтодоська;
  • Нарциза;
  • Камелія;
  • Клеопатра;
  • Юзефа;
  • Федора;
  • Мотря;
  • Василина;
  • Харитина;
  • Домна;
  • Євдокія;
  • Васса;
  • Акилина;
  • Синкліктія;
  • Агафія;
  • Домінікія;
  • Стефанида;
  • Теофілія;
  • Ядвіга.

Старовинні імена для дітей Старовинні імена для дітей / Фото Freepik

Зверніть увагу! Днями наша редакція розповідала про найпопулярніші імена в Україні за I півріччя 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатися, як в країні найчастіше називали дітей цьогоріч, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.