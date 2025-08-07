Щороку в Україні можна почути все більше імен, які зачаровують. Про найпоширеніші варіанти, якими українці називали дітей у першому півріччі 2025 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.
Цікаво Як назвати хлопчика у 2025 році: 4 популярні чоловічі імені, які сподобаються усім
Найпопулярніші імена в Україні за I півріччя 2025 року
Добірка жіночих імен
- Софія – має давньогрецьке походження та означає "мудрість".
- Емілія – має латинське коріння та перекладається як "старанна" або "суперниця".
- Єва – це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя".
- Мілана – за однією з версій, має слов'янське походження та означає "лагідна" або мила".
- Соломія – має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій".
- Вікторія – прийшло до нас з латинської мови та трактується як "перемога".
- Поліна – це ім'я має грецьке коріння та означає "сонячна".
- Анна – одне з найпоширеніших імен єврейського походження. Воно означає "благодать".
- Марія – ім'я з єврейським корінням, яке перекладається як "кохана" або "пані".
- Вероніка – походить із грецької мови та означає "істинна перемога".
Добірка чоловічих імен
- Олександр – ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник".
- Марк – має латинське походження та перекладається як "молоток".
- Тимофій – походить з грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога".
- Матвій – ім'я єврейського походження, яке означає "дарований Богом".
- Максим – має латинське походження та перекладається як "найвеличніший".
- Артем – ім'я грецького походження, що означає "неушкоджений" або "здоровий".
- Богдан – слов'янське ім'я, яке означає "даний Богом".
- Дамір – має тюркське походження та трактується як "залізо" або "наполегливий".
- Данило – це ім'я єврейського походження, яке означає "Бог мій суддя".
- Дмитро – грецьке ім'я, яке означає "той, що належить Деметрі".
- Макар – походить з грецької мови та перекладається як "блаженний" або "щасливий".
Найпопулярніші імена в Україні 2025 / Фото Freepik
Якими рідкісними іменами називали дітей в Україні у I півріччі 2025 року?
Серед рідкісних жіночих імен, якими називали дітей у 2025 році: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв.
Водночас до рідкісних чоловічих імен, якими називали дітей у 2025 році, належать: Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав, Радомир, Космос, Люцифер, Оскар.
Нагадаємо, раніше наша редакція писала про стародавні українські жіночі імена, про які всі забули.