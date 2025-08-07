Щороку в Україні можна почути все більше імен, які зачаровують. Про найпоширеніші варіанти, якими українці називали дітей у першому півріччі 2025 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Найпопулярніші імена в Україні за I півріччя 2025 року

Добірка жіночих імен

Софія – має давньогрецьке походження та означає "мудрість".

Емілія – має латинське коріння та перекладається як "старанна" або "суперниця".

Єва – це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя".

Мілана – за однією з версій, має слов'янське походження та означає "лагідна" або мила".

Соломія – має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій".

Вікторія – прийшло до нас з латинської мови та трактується як "перемога".

Поліна – це ім'я має грецьке коріння та означає "сонячна".

Анна – одне з найпоширеніших імен єврейського походження. Воно означає "благодать".

Марія – ім'я з єврейським корінням, яке перекладається як "кохана" або "пані".

Вероніка – походить із грецької мови та означає "істинна перемога".

Добірка чоловічих імен

Олександр – ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник".

Марк – має латинське походження та перекладається як "молоток".

Тимофій – походить з грецької мови та трактується як "той, хто шанує Бога".

Матвій – ім'я єврейського походження, яке означає "дарований Богом".

Максим – має латинське походження та перекладається як "найвеличніший".

Артем – ім'я грецького походження, що означає "неушкоджений" або "здоровий".

Богдан – слов'янське ім'я, яке означає "даний Богом".

Дамір – має тюркське походження та трактується як "залізо" або "наполегливий".

Данило – це ім'я єврейського походження, яке означає "Бог мій суддя".

Дмитро – грецьке ім'я, яке означає "той, що належить Деметрі".

Макар – походить з грецької мови та перекладається як "блаженний" або "щасливий".

Якими рідкісними іменами називали дітей в Україні у I півріччі 2025 року?

Серед рідкісних жіночих імен, якими називали дітей у 2025 році: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв.

Водночас до рідкісних чоловічих імен, якими називали дітей у 2025 році, належать: Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав, Радомир, Космос, Люцифер, Оскар.

