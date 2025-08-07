Ежегодно в Украине можно услышать все больше имен, которые завораживают. О самых распространенных вариантах, которыми украинцы называли детей в первом полугодии 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Самые популярные имена в Украине за I полугодие 2025 года

Подборка женских имен

София – имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость".

Эмилия – имеет латинские корни и переводится как "старательная" или "соперница".

Ева – это имя пришло к нам из древнееврейского языка и трактуется как "та, дарующая жизнь".

Милана – по одной из версий, имеет славянское происхождение и означает "ласковая" или милая".

Соломия – имеет еврейское происхождение и переводится как "мир" или "спокойствие".

Виктория – пришло к нам из латинского языка и трактуется как "победа".

Полина – это имя имеет греческие корни и означает "солнечная".

Анна – одно из самых распространенных имен еврейского происхождения. Оно означает "благодать".

Мария – имя с еврейскими корнями, которое переводится как "любимая" или "госпожа".

Вероника – происходит из греческого языка и означает "истинная победа".

Подборка мужских имен

Александр – имя имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник".

Марк – имеет латинское происхождение и переводится как "молоток".

Тимофей – происходит из греческого языка и трактуется как "тот, кто почитает Бога".

Матвей – имя еврейского происхождения, которое означает "дарованный Богом".

Максим – имеет латинское происхождение и переводится как "величайший".

Артем – имя греческого происхождения, что означает "невредимый" или "здоровый".

Богдан – славянское имя, которое означает "данный Богом".

Дамир – имеет тюркское происхождение и трактуется как "железо" или "настойчивый".

Даниил – это имя еврейского происхождения, которое означает "Бог мой судья".

Дмитрий – греческое имя, которое означает "принадлежащий Деметре".

Макар – происходит из греческого языка и переводится как "блаженный" или "счастливый".

Какими редкими именами называли детей в Украине в I полугодии 2025 года?

Среди редких женских имен, которыми называли детей в 2025 году: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв.

В то же время к редким мужским именам, которыми называли детей в 2025 году, относятся: Арей, Платон, Эней, Аскольд, Зореслав, Радомир, Космос, Люцифер, Оскар.

