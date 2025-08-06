Так, фаворитами украинцев остаются как классические украинские варианты, так и стильные имена с иностранным происхождением. Как назвать мальчика в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите 4 украинских имени, которые имеют положительную энергетику и принесут своим владельцам счастье

Как назвать мальчика в 2025 году: популярные мужские имена

Демьян

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – с латинского языка и трактуется как "посвященный Дамии", вторая – от древнегреческого имени Damianos, которое переводится как "покорять". Демьяны – надежные и искренние мужчины, к которым можно обратиться за советом. Владельцы этого имени имеют хорошее чувство юмора, из-за чего притягивают к себе много людей.

Артем

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Владельцы этого имени имеют лидерские качества, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников.

Лев

Такое имя пришло к нам из латинского языка и трактуется как "лев". Раньше так называли мужественных и сильных мужчин, которые руководили целым обществом. Львы всегда готовы встать на защиту своих родных и близких и поддержать их в трудную минуту.

Марко

По одной из версий, это имя происходит от латинского слова marceo, что означает "чувствовать себя слабым, дряблым". В то же время оно может быть образовано от Marcus, что трактуется как "молоток" или "посвященный Марсу". Представители этого имени имеют высокую самооценку, которая помогает им достигать вершин.

Как назвать мальчика в 2025 году / Фото Freepik

На днях наша редакция рассказывала о популярных именах, которые ошибочно считаются украинскими.