Так, фаворитами українців залишаються як класичні українські варіанти, так і стильні імена з іноземним походженням. Як назвати хлопчика у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Як назвати хлопчика у 2025 році?: популярні чоловічі імена

Дем'ян

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни – надійні та щирі чоловіки, до яких можна звернутися за порадою. Власники цього імені мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.

Артем

Це ім'я має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців.

Лев

Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови та трактується як "лев". Раніше так називали мужніх і сильних чоловіків, які керували цілою громадою. Леви завжди готові стати на захист своїх рідних і близьких та підтримати їх у скрутну хвилину.

Марко

За однією з версій, це ім'я походить від латинського слова marceo, що означає "почуватися слабким, в'ялим". Водночас воно може бути утворене від Marcus, що трактується як "молоток" або "присвячений Марсу". Представники цього імені мають високу самооцінку, яка допомагає їм досягати вершин.

Як назвати хлопчика у 2025 році / Фото Freepik

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