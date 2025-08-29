У зв'язку з цим, на дитячих майданчиках дедалі частіше можна почути як стародавні імена, так і відверто курйозні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Які екзотичні імена можна почути зараз в Україні?

Нині в Україні доволі часто можна почути незвичні й навіть курйозні імена новонароджених. Адже батьки прагнуть, щоб їхня малеча відрізнялася серед інших, тому хочуть унікально назвати малюка. Так, замість традиційних імен, з'являються особливі варіанти, які викликають неабиякий інтерес.

Наприклад, серед рідкісних жіночих імен 2025 року можна побачити: Алішу, Ассоль, Валькірію, Лукерію, Аврору та Жасмін. А також складніші й зовсім несподівані варіанти на кшталт Лія-Айлін, Еден Росе чи Муначімсо Айв. Кожне з них звучить яскраво й нестандартно, немов ім'я героїні з фільму чи книги, тому стане чудовим вибором для батьків, які полюбляють екзотику.

Не менш оригінальними виявилися й вибори імен для хлопчиків. У свідоцтвах про народження з'явилися такі варіанти, як Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав і Радомир. Деякі з них мають історичні або міфологічні корені, а інші дивують сучасністю, зокрема Космос, Люцифер чи Оскар.

Курйозні імена в Україні / Фото Freepik

