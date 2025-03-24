Когда нельзя крестить ребенка в 2025 году: неблагоприятные дни

Современные родители серьезно относятся к крещению своего ребенка. Ведь оно считается одним из важнейших таинств в жизни христианина и символизирует духовное рождение.

Впрочем, существуют определенные дни, когда не стоит крестить ребенка. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя крестить ребенка в 2025 году

Крещение нельзя проводить во время больших постов. Дело в том, что эти периоды являются временем покаяния и духовного очищения, поэтому священники могут отказать в проведении таинства. В 2025 году верующие будут отмечать несколько таких постов:

Великий пост (с 3 марта по 19 апреля);

Успенский пост (с 1 по 14 августа);

Рождественский пост (с 15 ноября по 24 декабря).

Кроме этого, не принято крестить ребенка во время Страстной недели, которая предшествует Пасхе. В течение шести дней верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, которого распяли на горе Голгофе. В этом году Страстная неделя продлится с 14 по 19 апреля.

Также крещение не проводят в крупнейшие православные праздники, поскольку священнослужители заняты праздничными богослужениями. Среди таких дней:

Рождество Христово (25 декабря);

Крещение (6 января);

Благовещение (25 марта);

Пасха (20 апреля);

Вознесение Господне (29 мая);

Троица (8 июня).

В то же время христианам не стоит крестить своего ребенка в поминальные дни, ведь те посвящены молитвам за умерших. Вместо этого лучше обратиться к священнику и посоветоваться с ним относительно даты проведения крещения.

Какими именами нельзя крестить ребенка

По словам Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины, современные родители довольно часто называют своих детей именами, которых нет в церковном календаре.

Впрочем, до сих пор существует такая традиция, когда взрослые желают, чтобы малыш имел одноименного небесного покровителя. Например, имена Майя и Карина не носили святые, но эти варианты довольно распространены среди украинцев. Алексей Филюк отметил, что обычай крестить детей другими именами – московский, поскольку в таком случае человек имеет два имени, но это не считается греховным.