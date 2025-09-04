Укр Рус
lifestyle 24 Новости о моде и стиле жизни Были популярны среди наших предков: подборка редких имен, которым более 1000 лет
4 сентября, 11:43
2

Были популярны среди наших предков: подборка редких имен, которым более 1000 лет

Влада Пономарева
Основні тези
  • В Украине существуют имена, которым более 1000 лет, такие как Дунай, Добрыня, Радислав, Чак, Завид, и другие.

  • Они являются частью культурного наследия и отражают традиции древних поколений.

     

В современном мире родители все чаще выбирают для своих детей необычные иностранные имена. Однако в Украине существуют аутентичные варианты, которые возникли более 1000 лет.

Эти имена можно даже встретить в летописях и древних преданиях. Кстати, некоторые из вариантов принадлежали князьям и воинам Киевской Руси. О тысячелетних именах наших предков – подробнее рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова.

Интересно 4 популярные имени, которые ошибочно считаются украинскими

Каким украинским именам уже более 1000 лет?

Тысячелетние имена наших предков являются важной частью культурного наследия и исторической памяти украинцев. Они отражают мировоззрение и традиции древних поколений. Некоторые из этих имен связаны с природой, верой и даже бытом, поэтому неудивительно, что они сохранились до наших времен.

Хотя такие старинные варианты нельзя назвать распространенными среди украинцев, они точно понравятся будущим родителям, которые уважают украинские традиции и хотят красиво назвать своего ребенка. К тысячелетним именам наших предков относятся:

  • Дунай;
  • Добрыня;
  • Радислав;
  • Чак;
  • Завид;
  • Гурята;
  • Зернько;
  • Мирослав;
  • Жирослав;
  • Домажир;
  • Борко;
  • Ольбег;
  • Воротислав;
  • Будий;
  • Тур;
  • Кочкарь;
  • Яргун;
  • Ладимир;
  • Чарг;
  • Недан;
  • Нажир;
  • Нездило;
  • Путята;
  • Вишта;
  • Доброгост;
  • Борислав;
  • Володислав;
  • Дорожай;
  • Молобог;
  • Славн;
  • Яволт;
  • Вакий;
  • Гордята;
  • Шелф;
  • Радислав;
  • Род.

Тысячелетние имена наших предков / Фото Freepik

Какие украинские фамилии имеют тысячелетнюю историю?

  • В Украине можно услышать фамилии, которые появились еще более тысячи лет назад. Так, родовые имена Кахно, Махно, Сахно, Дахно имеют общую основу, но отличаются только начальными буквами.
  • Несмотря на свою популярность, точное происхождение этих фамилий до сих пор остается загадкой.
  • По данным реестров, родовое имя Сахно имеет наибольшее количество носителей, а именно 7498 человек, далее следуют: Махно – 2066 украинцев, Дахно – 1528 владельцев и Кахно – 162 представителя.