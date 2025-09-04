Були популярні серед наших предків: добірка рідкісних імен, яким понад 1000 років
- В Україні існують імена, яким понад 1000 років, такі як Дунай, Добриня, Радислав, Чак, Завид, та інші.
Вони є частиною культурної спадщини та відображають традиції давніх поколінь.
У сучасному світі батьки все частіше обирають для своїх дітей незвичні іноземні імена. Однак в Україні існують автентичні варіанти, які виникли понад 1000 років.
Ці імена можна навіть зустріти у літописах і стародавніх переказах. До речі, деякі з варіантів належали князям і воїнам Київської Русі. Про тисячолітні імена наших предків – детальніше розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова.
Цікаво 4 популярні імені, які помилково вважаються українськими
Яким українським іменам вже понад 1000 років?
Тисячолітні імена наших предків є важливою частиною культурної спадщини та історичної пам'яті українців. Вони відображають світогляд і традиції давніх поколінь. Деякі з цих імен пов'язані з природою, вірою і навіть побутом, тому не дивно, що вони збереглися до наших часів.
Хоч такі старовинні варіанти не можна назвати поширеними серед українців, вони точно сподобаються майбутнім батькам, які шанують українські традиції та хочуть гарно назвати свою дитину. До тисячолітніх імен наших предків належать:
- Дунай;
- Добриня;
- Радислав;
- Чак;
- Завид;
- Гурята;
- Зернько;
- Мирослав;
- Жирослав;
- Домажир;
- Борко;
- Ольбег;
- Воротислав;
- Будий;
- Тур;
- Кочкар;
- Яргун;
- Ладимир;
- Чарг;
- Недан;
- Нажир;
- Нездило;
- Путята;
- Вишта;
- Доброгост;
- Борислав;
- Волoдислав;
- Дорожай;
- Молобог;
- Славн;
- Яволт;
- Вакій;
- Гордята;
- Шелф;
- Радислав;
- Род.
Які українські прізвища мають тисячолітню історію?
- В Україні можна почути прізвища, які з'явилися ще понад тисячу років тому. Так, родові імена Кахно, Махно, Сахно, Дахно мають спільну основу, але відрізняються лише початковими літерами.
- Попри свою популярність, точне походження цих прізвищ досі залишається загадкою.
- За даними реєстрів, родове ім'я Сахно має найбільшу кількість носіїв, а саме 7498 осіб, далі йдуть: Махно – 2066 українців, Дахно – 1528 власників і Кахно – 162 представники.