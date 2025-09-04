Ці імена можна навіть зустріти у літописах і стародавніх переказах. До речі, деякі з варіантів належали князям і воїнам Київської Русі. Про тисячолітні імена наших предків – детальніше розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова.

Цікаво 4 популярні імені, які помилково вважаються українськими

Яким українським іменам вже понад 1000 років?

Тисячолітні імена наших предків є важливою частиною культурної спадщини та історичної пам'яті українців. Вони відображають світогляд і традиції давніх поколінь. Деякі з цих імен пов'язані з природою, вірою і навіть побутом, тому не дивно, що вони збереглися до наших часів.

Хоч такі старовинні варіанти не можна назвати поширеними серед українців, вони точно сподобаються майбутнім батькам, які шанують українські традиції та хочуть гарно назвати свою дитину. До тисячолітніх імен наших предків належать:

Дунай;

Добриня;

Радислав;

Чак;

Завид;

Гурята;

Зернько;

Мирослав;

Жирослав;

Домажир;

Борко;

Ольбег;

Воротислав;

Будий;

Тур;

Кочкар;

Яргун;

Ладимир;

Чарг;

Недан;

Нажир;

Нездило;

Путята;

Вишта;

Доброгост;

Борислав;

Волoдислав;

Дорожай;

Молобог;

Славн;

Яволт;

Вакій;

Гордята;

Шелф;

Радислав;

Род.

Тисячолітні імена наших предків / Фото Freepik

Які українські прізвища мають тисячолітню історію?