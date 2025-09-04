Эти имена можно даже встретить в летописях и древних преданиях. Кстати, некоторые из вариантов принадлежали князьям и воинам Киевской Руси. О тысячелетних именах наших предков – подробнее рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова.

Каким украинским именам уже более 1000 лет?

Тысячелетние имена наших предков являются важной частью культурного наследия и исторической памяти украинцев. Они отражают мировоззрение и традиции древних поколений. Некоторые из этих имен связаны с природой, верой и даже бытом, поэтому неудивительно, что они сохранились до наших времен.

Хотя такие старинные варианты нельзя назвать распространенными среди украинцев, они точно понравятся будущим родителям, которые уважают украинские традиции и хотят красиво назвать своего ребенка. К тысячелетним именам наших предков относятся:

Дунай;

Добрыня;

Радислав;

Чак;

Завид;

Гурята;

Зернько;

Мирослав;

Жирослав;

Домажир;

Борко;

Ольбег;

Воротислав;

Будий;

Тур;

Кочкарь;

Яргун;

Ладимир;

Чарг;

Недан;

Нажир;

Нездило;

Путята;

Вишта;

Доброгост;

Борислав;

Володислав;

Дорожай;

Молобог;

Славн;

Яволт;

Вакий;

Гордята;

Шелф;

Род.

Тысячелетние имена наших предков

