Можно ли дарить человеку четное количество цветов: запомните это

В Украине существует много поверий, связанных с цветами. Так, некоторые считают, что количество растений, которое собираются подарить, может принести как счастье, так и горе.

Большинство людей все же придерживается народных суеверий, поэтому серьезно относится к выбору цветов. Можно ли дарить четное количество растений – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли дарить четное количество цветов

Цветы всегда были символом уважения, любви и благодарности. Однако некоторые украинцы все же стараются не дарить четное количество растений, ведь это плохая примета, которая якобы может привлечь проблемы. Более того, в народе принято приносить именно такие букеты на похороны, тогда как для праздничных обычно используют нечетное число растений.

Что интересно, корни этого суеверия достигает еще дохристианских времен. Тогда четные числа ассоциировались с завершенностью и спокойствием, а нечетные символизировали движение, развитие и жизнь. Именно поэтому считалось, что можно навлечь несчастье и беду на человека, если ему подарить 2, 4, 6, 8, 10 цветов.

В то же время многие люди относятся к такому суеверию довольно скептически. Более того, по народным поверьям, иногда можно дарить четное количество цветов. Так, разрешается вручить человеку букет из 12 растений, если он переживает сложный период в жизни. Впрочем, все же стоит помнить, что подобное количество цветов до сих пор вызывает негативную реакцию у тех, кто продолжает верить в суеверия.

Нечетное количество цветов / Фото Freepik

Сколько цветов можно дарить

Для того чтобы избежать недоразумений, следует всегда выбирать нечетное число растений, в частности 1, 3, 5, 7 и так далее. В древности наши предки верили, что такое количество цветов принесет благополучие и здоровье в семью. По древним традициям, именно нечетные числа оберегают людей от нечистой силы и означают жизнь.

Что интересно, определенное количество цветов может рассказать о намерениях человека. Букет из одного растения означает особое внимание, из трех – уважение, из пяти – влюбленность, из семи – преданность, из девяти – серьезность планов, а из одиннадцати – крепкую дружбу и желание остаться со второй половинкой навсегда.

Впрочем, в современном мире главной остается именно искренность намерений. Если человек, которому вы дарите букет, не верит в суеверия, то оценит не количество цветов, а сам жест внимания и теплые чувства, которые вы вкладываете в свой подарок.