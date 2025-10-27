Календарь праздников на ноябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

Ноябрь – последний месяц осени, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.

24 Канал со ссылкой на Онлайн календарь рассказывает, будут ли дополнительные выходные в ноябре. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в последний месяц осени – читайте далее в материале.

Календарь праздников на ноябрь 2025 года

1 ноября – День рождения Европейского союза, День вегана.

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и День работника социальной сферы.

3 ноября – День инженерных войск Украины и День ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника Украины.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

8 ноября – Международный день пианиста.

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

10 ноября – Международный день бухгалтера и Всемирный день молодежи.

12 ноября – День специалиста по безопасности.

14 ноября – Международный день логопеда и Всемирный день борьбы против диабета.

15 ноября – День начала Рождественского поста.

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости, День работников сельского хозяйства и Всемирный день памяти жертв ДТП.

17 ноября – Международный день студентов

18 ноября – День сержанта ВСУ.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения и День десантно-штурмовых войск.

22 ноября – День памяти жертв Голодомора.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

27 ноября – День основания Национальной Академии Наук.

28 ноября – День работника финансового мониторинга и Черная пятница.

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2025?