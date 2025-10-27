24 Канал со ссылкой на Онлайн календарь рассказывает, будут ли дополнительные выходные в ноябре. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в последний месяц осени – читайте далее в материале.
Календарь праздников на ноябрь 2025 года
1 ноября – День рождения Европейского союза, День вегана.
2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и День работника социальной сферы.
3 ноября – День инженерных войск Украины и День ракетных войск и артиллерии.
4 ноября – День железнодорожника Украины.
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
8 ноября – Международный день пианиста.
9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
10 ноября – Международный день бухгалтера и Всемирный день молодежи.
12 ноября – День специалиста по безопасности.
14 ноября – Международный день логопеда и Всемирный день борьбы против диабета.
15 ноября – День начала Рождественского поста.
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости, День работников сельского хозяйства и Всемирный день памяти жертв ДТП.
17 ноября – Международный день студентов
18 ноября – День сержанта ВСУ.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения и День десантно-штурмовых войск.
22 ноября – День памяти жертв Голодомора.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
27 ноября – День основания Национальной Академии Наук.
28 ноября – День работника финансового мониторинга и Черная пятница.
30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2025?
- Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в ноябре не предусмотрено.
- Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября.
- В то же время граждане будут работать только 20 дней: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября.