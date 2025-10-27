24 Канал з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у листопаді. Про свята, які відзначатимуть українці в останній місяць осені – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на листопад 2025

1 листопада – День народження Європейського союзу та День вегана.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів та День працівника соціальної сфери.

3 листопада – День інженерних військ України та День ракетних військ і артилерії.

4 листопада – День залізничника України.

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

8 листопада – Міжнародний день піаніста.

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва й Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму.

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера та Всесвітній день молоді.

12 листопада – День фахівця з безпеки.

14 листопада – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби проти діабету.

15 листопада – День початку Різдвяного посту.

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Міжнародний день терпимості, День працівників сільського господарства й Всесвітній день пам'яті жертв ДТП.

17 листопада – Міжнародний день студентів

18 листопада – День сержанта ЗСУ.

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

20 листопада – Всесвітній день дитини.

21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення й День десантно-штурмових військ.

22 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

27 листопада – День заснування Національної Академії Наук.

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу та Чорна п'ятниця.

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Чи будуть додаткові вихідні у листопаді 2025?