24 Канал з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у листопаді. Про свята, які відзначатимуть українці в останній місяць осені – читайте далі в матеріалі.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
Календар свят на листопад 2025
1 листопада – День народження Європейського союзу та День вегана.
2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів та День працівника соціальної сфери.
3 листопада – День інженерних військ України та День ракетних військ і артилерії.
4 листопада – День залізничника України.
6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
8 листопада – Міжнародний день піаніста.
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва й Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму.
10 листопада – Міжнародний день бухгалтера та Всесвітній день молоді.
12 листопада – День фахівця з безпеки.
14 листопада – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби проти діабету.
15 листопада – День початку Різдвяного посту.
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Міжнародний день терпимості, День працівників сільського господарства й Всесвітній день пам'яті жертв ДТП.
17 листопада – Міжнародний день студентів
18 листопада – День сержанта ЗСУ.
19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.
20 листопада – Всесвітній день дитини.
21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення й День десантно-штурмових військ.
22 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.
25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
27 листопада – День заснування Національної Академії Наук.
28 листопада – День працівника фінансового моніторингу та Чорна п'ятниця.
30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Чи будуть додаткові вихідні у листопаді 2025?
- Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у листопаді не передбачено.
- Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 10 днів: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 листопада.
- Водночас громадяни працюватимуть лише 20 днів: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада.