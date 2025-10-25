Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на листопад 2025 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.
Православний календар на листопад 2025 за новим стилем
1 листопада – святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна.
2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.
3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.
4 листопада – святого преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея.
5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими.
6 листопада – святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського.
7 листопада – святих 33 мучеників у Мелітині.
8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла. Це свято присвячене головному захиснику Божої слави й очільнику ангелів у боротьбі проти зла.
9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти.
10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними.
11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія, святого преподобного сповідника Теодора Студита.
12 листопада – святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.
13 листопада – святого святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського.
14 листопада – святого апостола Филипа.
15 листопада – початок Різдвяного посту. Він триває 40 днів до Різдва Христового. Цей піст встановлений для духовного й тілесного очищення вірян і водночас підготовки християн до свята Народження Спасителя.
16 листопада – святого апостола і євангелиста Матея.
17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.
18 листопада – святих мучеників Платона і Романа.
19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.
20 листопада – блаженної преподобної Йосафати (Гордашевської), святого преподобного Григорія Декаполіта.
21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене події, коли батьки привели 3-річну Діву Марію до Єрусалимського храму і віддали на служіння Богу, виконавши свою обітницю.
22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним.
23 листопада – святих святителів Амфілоха і Григорія.
24 листопада – святої великомучениці Катерини та святого великомученика Меркурія.
25 листопада – святого священномученика Климента, Папи.
26 листопада – святого преподобного Аліпія, стовпника.
27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина та святого преподобного Палладія.
28 листопада – святого преподобного Стефана Нового та святого мученика Іринарха.
29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена.
30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного. Він був першим з 12 учнів, кого покликав Ісус Христос. Саме тому Андрія і назвали Первозванним. Відомо, що він був братом апостола Петра і займався рибальством. За церковним переданням, Андрій проповідував християнство на землях Скіфії і прийняв мученицьку смерть, бувши розіп'ятим на хресті.
Православний календар на листопад 2025 року за старим стилем
1 листопада – мученика Уара і з ним семи вчителів християнських.
2 листопада – великомученика Артемія Антіохійського.
3 листопада – святого Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглінського.
4 листопада – рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця.
5 листопада – апостола Якова, брата Господнього.
6 листопада – мученика Арефа.
7 листопада – мучеників Маркіяна і Мартирія та Дмитрівська батьківська субота.
8 листопада – великомученика Димитрія Солунського.
9 листопада – преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах.
10 листопада – великомучениці Параскеви Іконійської.
11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянині.
12 листопада – священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.
13 листопада – преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах.
14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.
15 листопада – мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста.
16 листопада – преподобного Акепсима Антіохійського.
17 листопада – священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея, пресвітера.
18 листопада – мучеників Галактіона та Епістимії.
19 листопада – святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського.
20 листопада – мученика Феодота Анкірського.
21 листопада – Собор архистратига Михаїла.
22 листопада – преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського.
23 листопада – мученика Ореста Тіанського, лікаря.
24 листопада – преподобного Феодора Студита, сповідника.
25 листопада – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.
26 листопада – святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.
27 листопада – апостола Филипа, заговини на Різдвяний піст.
28 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва та початок Різдвяного посту.
29 листопада – апостола і євангеліста Матвія.
30 листопада – святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.