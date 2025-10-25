Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на листопад 2025 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Православний календар на листопад 2025 за новим стилем

1 листопада – святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна.

2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

4 листопада – святого преподобного Йоаникія Великого та святих мучеників Нікандра і Єрмея.

5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими.

6 листопада – святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського.

7 листопада – святих 33 мучеників у Мелітині.

8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла. Це свято присвячене головному захиснику Божої слави й очільнику ангелів у боротьбі проти зла.

9 листопада – святих преподобних Матрони і Теоктисти.

10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними.

11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія, святого преподобного сповідника Теодора Студита.

12 листопада – святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

13 листопада – святого святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського.

14 листопада – святого апостола Филипа.

15 листопада – початок Різдвяного посту. Він триває 40 днів до Різдва Христового. Цей піст встановлений для духовного й тілесного очищення вірян і водночас підготовки християн до свята Народження Спасителя.

16 листопада – святого апостола і євангелиста Матея.

17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

18 листопада – святих мучеників Платона і Романа.

19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.

20 листопада – блаженної преподобної Йосафати (Гордашевської), святого преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене події, коли батьки привели 3-річну Діву Марію до Єрусалимського храму і віддали на служіння Богу, виконавши свою обітницю.

22 листопада – святого апостола Филимона і тих, хто з ним.

23 листопада – святих святителів Амфілоха і Григорія.

24 листопада – святої великомучениці Катерини та святого великомученика Меркурія.

25 листопада – святого священномученика Климента, Папи.

26 листопада – святого преподобного Аліпія, стовпника.

27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина та святого преподобного Палладія.

28 листопада – святого преподобного Стефана Нового та святого мученика Іринарха.

29 листопада – святих мучеників Парамона і Філумена.

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного. Він був першим з 12 учнів, кого покликав Ісус Христос. Саме тому Андрія і назвали Первозванним. Відомо, що він був братом апостола Петра і займався рибальством. За церковним переданням, Андрій проповідував християнство на землях Скіфії і прийняв мученицьку смерть, бувши розіп'ятим на хресті.

Православний календар на листопад 2025 року за старим стилем

1 листопада – мученика Уара і з ним семи вчителів християнських.

2 листопада – великомученика Артемія Антіохійського.

3 листопада – святого Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглінського.

4 листопада – рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця.

5 листопада – апостола Якова, брата Господнього.

6 листопада – мученика Арефа.

7 листопада – мучеників Маркіяна і Мартирія та Дмитрівська батьківська субота.

8 листопада – великомученика Димитрія Солунського.

9 листопада – преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

10 листопада – великомучениці Параскеви Іконійської.

11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянині.

12 листопада – священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.

13 листопада – преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.

15 листопада – мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста.

16 листопада – преподобного Акепсима Антіохійського.

17 листопада – священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея, пресвітера.

18 листопада – мучеників Галактіона та Епістимії.

19 листопада – святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського.

20 листопада – мученика Феодота Анкірського.

21 листопада – Собор архистратига Михаїла.

22 листопада – преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського.

23 листопада – мученика Ореста Тіанського, лікаря.

24 листопада – преподобного Феодора Студита, сповідника.

25 листопада – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

26 листопада – святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

27 листопада – апостола Филипа, заговини на Різдвяний піст.

28 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва та початок Різдвяного посту.

29 листопада – апостола і євангеліста Матвія.

30 листопада – святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.