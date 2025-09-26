Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
- В октябре 2025 года в Украине не будет дополнительных выходных из-за военного положения, украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье.
- Октябрь 2025 года содержит много праздников, таких как День защитников и защитниц Украины и День украинского языка и письменности.
Октябрь – второй месяц осени, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.
LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь рассказывает, будут ли дополнительные выходные в октябре. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй осенний месяц – читайте далее в материале.
Календарь праздников на октябрь 2025 года
1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Международный день пожилых людей.
2 октября – Международный день ненасилия и День уролога.
4 октября – Всемирный день животных.
5 октября – Всемирный день учителей и День учителя в Украине.
6 октября – День территориальной обороны Украины и Международный день врача.
8 октября – День юриста.
9 октября – Всемирный день почты и День риелтора.
10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии.
12 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День кадрового работника и День художника.
15 октября – Всемирный день сельской женщины и Всемирный день борьбы с раком груди.
16 октября – День анестезиолога.
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
19 октября – День работников пищевой промышленности.
20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
23 октября – День работников рекламы.
25 октября – День маркетолога.
27 октября – День украинского языка и письменности.
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
31 октября – Международный день Черного моря и Хэллоуин.
Будут ли дополнительные выходные в октябре 2025 года?
- Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в октябре не предусмотрено.
- Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 8 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, и 26 октября.
- В то же время граждане будут работать только 23 дня: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 октября.