Октябрь – второй месяц осени, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.

LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь рассказывает, будут ли дополнительные выходные в октябре. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй осенний месяц – читайте далее в материале.

Календарь праздников на октябрь 2025 года

1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Международный день пожилых людей.

2 октября – Международный день ненасилия и День уролога.

4 октября – Всемирный день животных.

5 октября – Всемирный день учителей и День учителя в Украине.

6 октября – День территориальной обороны Украины и Международный день врача.

8 октября – День юриста.

9 октября – Всемирный день почты и День риелтора.

10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии.

12 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День кадрового работника и День художника.

15 октября – Всемирный день сельской женщины и Всемирный день борьбы с раком груди.

16 октября – День анестезиолога.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

19 октября – День работников пищевой промышленности.

20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.

23 октября – День работников рекламы.

25 октября – День маркетолога.

27 октября – День украинского языка и письменности.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

31 октября – Международный день Черного моря и Хэллоуин.

Будут ли дополнительные выходные в октябре 2025 года?