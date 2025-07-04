Где миф, а где – правда: почему нельзя крестить ребенка до 40 дней

После рождения ребенка родители сразу начинают задумываться над таинством крещения. Многие колеблются, когда лучше это сделать: как можно скорее или все же подождать.

Раньше считалось, что ребенка лучше крестить как можно быстрее. Сегодня священники объясняют правила иначе. В материале Lifestyle 24 рассказываем подробности.

Смотрите также 2 знака зодиака, которые уже в июле столкнутся с горькой правдой

Почему нельзя крестить ребенка до 40 дней

Сегодня никаких строгих ограничений по крещению младенцев ни церковь, ни церковные правила не устанавливают. В то же время священники обычно рекомендуют немного подождать, чтобы ребенок окреп после рождения.

Конечно, бывают исключения – например, когда малыш рождается больным. В таких случаях крещение могут проводить даже в реанимации в первые дни жизни.

Если же ребенок здоров, основная причина, почему стоит немного подождать с крещением, заключается в том, чтобы дать организму новорожденного время адаптироваться к окружающему миру. Также это необходимо для восстановления матери после родов.

В прошлом детей крестили как можно раньше, а женщинам после родов не разрешалось присутствовать на крестинах. Это связывалось с церковной традицией, согласно которой мать считалась "нечистой" в течение 40 дней после родов, в частности из-за послеродовых выделений.

Однако сегодня это правило утратило актуальность. Современные средства гигиены дают женщине возможность присутствовать на крещении своего ребенка без ограничений.

Поэтому окончательное решение – когда именно крестить ребенка – остается за родителями.