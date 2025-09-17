В течение длительного времени в Украине ежегодно отмечали День HR-менеджера в третью среду сентября. Этот профессиональный праздник чествует важную работу специалистов по управлению персоналом.

Однако происхождение этого дня нельзя назвать сугубо украинским. В связи с этим, у HR-специалистов возникает вопрос, стоит ли продолжать отмечать этот праздник в сентябре. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Почему не стоит отмечать День HR-менеджера в Украине в сентябре?

День HR-менеджера, который ежегодно приходится на конец сентября, имеет корни в истории Российской империи, ведь связан с принятием в 1835 году документа "Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, которые вступают к ним по найму". Именно это имперское постановление впоследствии стало основанием для установления неофициального праздника в России, которое распространилось и на некоторые другие государства.

В современных условиях, когда украинцы сознательно отказываются от всего, что влечет за собой имперское или советское наследие, празднование Дня HR-менеджера по российской традиции создает больше вопросов, чем поводов для радости. Это не только отсылает нас к колониальному прошлому, но и противоречит стремлению формировать собственную систему символов и профессиональных отличий. Ведь украинские HR-специалисты уже давно работают по другим стандартам и интегрируются в глобальное сообщество.

Альтернативным вариантом этого праздника является Международный день HR, который отмечается 20 мая. Этот праздник имеет мировое признание, лишен политических или имперских подтекстов и действительно отражает вклад специалистов в развитие организаций и корпоративной культуры. Логично именно эту дату сделать ориентиром для профессионального сообщества в Украине, вместо того, чтобы снова и снова обращаться к символам чужой истории.

День HR-менеджера 2025 / Фото Freepik

Что известно о Международном дне HR?