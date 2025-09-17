Однако происхождение этого дня нельзя назвать сугубо украинским. В связи с этим, у HR-специалистов возникает вопрос, стоит ли продолжать отмечать этот праздник в сентябре. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
Интересно Не 12 сентября: когда празднуют День программиста в Украине
Почему не стоит отмечать День HR-менеджера в Украине в сентябре?
День HR-менеджера, который ежегодно приходится на конец сентября, имеет корни в истории Российской империи, ведь связан с принятием в 1835 году документа "Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, которые вступают к ним по найму". Именно это имперское постановление впоследствии стало основанием для установления неофициального праздника в России, которое распространилось и на некоторые другие государства.
В современных условиях, когда украинцы сознательно отказываются от всего, что влечет за собой имперское или советское наследие, празднование Дня HR-менеджера по российской традиции создает больше вопросов, чем поводов для радости. Это не только отсылает нас к колониальному прошлому, но и противоречит стремлению формировать собственную систему символов и профессиональных отличий. Ведь украинские HR-специалисты уже давно работают по другим стандартам и интегрируются в глобальное сообщество.
Альтернативным вариантом этого праздника является Международный день HR, который отмечается 20 мая. Этот праздник имеет мировое признание, лишен политических или имперских подтекстов и действительно отражает вклад специалистов в развитие организаций и корпоративной культуры. Логично именно эту дату сделать ориентиром для профессионального сообщества в Украине, вместо того, чтобы снова и снова обращаться к символам чужой истории.
День HR-менеджера 2025 / Фото Freepik
Что известно о Международном дне HR?
- Международный день HR ежегодно отмечают 20 мая, и он уже стал символом признания важной роли специалистов по управлению персоналом во всем мире.
- Этот профессиональный праздник основала Европейская ассоциация по управлению персоналом, а первое официальное празднование этой даты состоялось в 2019 году в семи странах мира. В частности, в Литве, Ирландии, Дании, Кипре, Греции, Болгарии и Швейцарии. С тех пор география праздника значительно расширилась, и сегодня к нему присоединяются уже более 80 стран мира.
- Главная идея этого дня заключается в подчеркивании вклада HR-специалистов в развитие организаций. Ведь именно эти специалисты формируют корпоративную культуру, обеспечивают инклюзивность, поддерживают благосостояние и помогают компаниям адаптироваться к глобальным изменениям.
- Ежегодно определяется актуальная тема праздника, которая отражает современные вызовы сферы. Например, в 2025 году, акцент сделан на гармоничном сочетании технологий и человечности под лозунгом HumanifyAI: Leading Change Together.