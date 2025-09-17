Не в третю середу вересня: коли в Україні відзначають День HR-менеджера
- День HR-менеджера в Україні традиційно відзначали у третю середу вересня, але ця дата має російське походження.
- Альтернативою є Міжнародний день HR, який святкується 20 травня і має світове визнання.
Протягом тривалого часу в Україні щороку відзначали День HR-менеджера у третю середу вересня. Це професійне свято вшановує важливу роботу фахівців з управління персоналом.
Однак походження цього дня не можна назвати суто українським. У зв'язку з цим, у HR-спеціалістів виникає питання, чи варто продовжувати відзначати це свято у вересні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
Цікаво Не 12 вересня: коли святкують День програміста в Україні
Чому не варто відзначати День HR-менеджера в Україні у вересні?
День HR-менеджера, який щорічно припадає на кінець вересня, має коріння в історії Російської імперії, адже пов'язаний з ухваленням у 1835 році документа "Про відношення між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які вступають до них за наймом". Саме ця імперська постанова згодом стала підставою для встановлення неофіційного свята у Росії, яке поширилося і на деякі інші держави.
У сучасних умовах, коли українці свідомо відмовляються від усього, що тягне за собою імперський чи радянський спадок, святкування Дня HR-менеджера за російською традицією створює більше питань, ніж приводів для радості. Це не лише відсилає нас до колоніального минулого, а й суперечить прагненню формувати власну систему символів і професійних відзнак. Адже українські HR-фахівці вже давно працюють за іншими стандартами та інтегруються у глобальну спільноту.
Альтернативним варіантом цього свята є Міжнародний день HR, який відзначається 20 травня. Це свято має світове визнання, позбавлене політичних чи імперських підтекстів і справді відображає внесок спеціалістів у розвиток організацій та корпоративної культури. Логічно саме цю дату зробити орієнтиром для професійної спільноти в Україні, замість того, щоб знову і знову звертатися до символів чужої історії.
Що відомо про Міжнародний день HR?
- Міжнародний день HR щороку відзначають 20 травня, і він уже став символом визнання важливої ролі фахівців з управління персоналом у всьому світі.
- Це професійне свято започаткувала Європейська асоціація з управління персоналом, а перше офіційне відзначення цієї дати відбулося у 2019 році в семи країнах світу. Зокрема, у Литві, Ірландії, Данії, Кіпрі, Греції, Болгарії та Швейцарії. Відтоді географія свята значно розширилася, і сьогодні до нього долучаються вже понад 80 країн світу.
- Головна ідея цього дня полягає у підкресленні внеску HR-спеціалістів у розвиток організацій. Адже саме ці фахівці формують корпоративну культуру, забезпечують інклюзивність, підтримують добробут і допомагають компаніям адаптуватися до глобальних змін.
- Щороку визначається актуальна тема свята, яка відображає сучасні виклики сфери. Наприклад, у 2025 році, акцент зроблено на гармонійному поєднанні технологій і людяності під гаслом HumanifyAI: Leading Change Together.