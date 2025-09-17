Протягом тривалого часу в Україні щороку відзначали День HR-менеджера у третю середу вересня. Це професійне свято вшановує важливу роботу фахівців з управління персоналом.

Однак походження цього дня не можна назвати суто українським. У зв'язку з цим, у HR-спеціалістів виникає питання, чи варто продовжувати відзначати це свято у вересні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Чому не варто відзначати День HR-менеджера в Україні у вересні?

День HR-менеджера, який щорічно припадає на кінець вересня, має коріння в історії Російської імперії, адже пов'язаний з ухваленням у 1835 році документа "Про відношення між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які вступають до них за наймом". Саме ця імперська постанова згодом стала підставою для встановлення неофіційного свята у Росії, яке поширилося і на деякі інші держави.

У сучасних умовах, коли українці свідомо відмовляються від усього, що тягне за собою імперський чи радянський спадок, святкування Дня HR-менеджера за російською традицією створює більше питань, ніж приводів для радості. Це не лише відсилає нас до колоніального минулого, а й суперечить прагненню формувати власну систему символів і професійних відзнак. Адже українські HR-фахівці вже давно працюють за іншими стандартами та інтегруються у глобальну спільноту.

Альтернативним варіантом цього свята є Міжнародний день HR, який відзначається 20 травня. Це свято має світове визнання, позбавлене політичних чи імперських підтекстів і справді відображає внесок спеціалістів у розвиток організацій та корпоративної культури. Логічно саме цю дату зробити орієнтиром для професійної спільноти в Україні, замість того, щоб знову і знову звертатися до символів чужої історії.

День HR-менеджера 2025 / Фото Freepik

Що відомо про Міжнародний день HR?