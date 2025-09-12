В Україні досі багато хто святкує День програміста на 256-й день року, який припадає на 12 або 13 вересня. Така традиція має суто технічне пояснення. Річ у тім, що число 256 дорівнює кількості можливих значень одного байта. Однак святкування цього дня у вересні закріпилося саме в Росії у 2009 році президентським указом. І саме тому сьогодні постає питання, чи варто українцям щороку вшановувати таку дату.

Редакція LifeStyle24 звернулася за коментарем до IT Ukraine Association, яка пояснила, чому громадянам України не варто святкувати професійне свято програмістів за російським сценарієм. У матеріалі розповідаємо детальніше, чому 12 вересня не є прийнятною датою, які аргументи наводять експерти та які альтернативи розглядає українська ІТ-спільнота.

Цікаво Календар свят на вересень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Коли святкують День програміста в Україні?

Дата 12 вересня не має жодного відношення до української ІТ-історії чи видатних досягнень наших фахівців, адже фактично є лише символічним числом. В умовах війни відмова від символів країни-агресора стає практичним кроком, який безпосередньо пов'язаний з цифровою безпекою та формуванням власної ідентичності. Саме тому в ІТ-середовищі дедалі частіше звучать пропозиції переглянути дату професійного свята.

Так, однією з альтернатив називають 7 січня, у який відзначають Міжнародний день програміста. Його підтримка означала б не лише відмову від російського формату, а й інтеграцію України у глобальну ІТ-спільноту.

День програміста в Україні / Фото Freepik

Чому українці мають святкувати День програміста 7 січня?

Наша редакція поспілкувалася з представниками IT Ukraine Association, яка пропонує змінити дату святкування. За словами асоціації, відмова від 12 вересня є важливим сигналом, адже цей день закріплений саме в російському контексті.

Українське ІТ повинно мати власне професійне свято, яке відображає національну історію та цінності. Асоціація зазначає, що питання не зводиться лише до святкового календаря, адже йдеться про символ ідентичності та свідомий вибір, який допоможе відокремити нашу професійну культуру від "русского міра".

Ми подали звернення щодо офіційного визнання 7 січня Днем програміста. Понад 80% ІТ-фахівців підтримують цю ініціативу. Розуміємо, що під час війни уряд має безліч пріоритетів, і як тільки буде прогрес – ми повідомимо,

– зауважили в IT Ukraine Association.

Для українських ІТ-фахівців зміна дати свого свята є можливістю підкреслити свою ідентичність і водночас зробити крок до глобальної спільноти, де професійні традиції формуються на спільних цінностях, а не на чужих наративах.