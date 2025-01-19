С Крещением Христовым 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

По новому стилю Крещение отпраздновали 6 января, однако по старому стилю этот праздник приходится на 19 января. В этот день люди традиционно идут в церковь, освящают воду и купаются в прорубях.

Праздник связан с событием крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В 30-летнем возрасте Спаситель решил это сделать. Обряд крещения совершил Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Иоанном Крестителем.

По библейским преданиям, тогда на землю сошел Святой Дух в образе голубя. В то же время с неба послышался голос, который сказал, что Иисус Христос – Сын Божий. Именно поэтому Крещение еще называют Богоявлением, рассказывает 24 Канал.

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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления с Крещением Господним в картинках. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить хорошее настроение и пожелать всего наилучшего.

Поздравления с Крещением 2025: картинки и открытки

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Сохраняйте праздничные открытки и поздравьте друзей и знакомых. С Крещением Господним!