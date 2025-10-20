После появления ребенка на свет християне начинают думать о том, когда именно его стоит крестить. Ведь крещение – одно из важнейших таинств, которое символизирует духовное рождение человека и очищение от греха.

Священник Украинской Греко-Католической Церкви Василий Колодий уже высказался на эту тему в интервью для канала "Кириленко", пишет 24 Канал. Надо ли крестить детей – читайте далее в материале.

Надо ли крестить детей?

Как отмечает священник УГКЦ Василий Колодий, детей необходимо крестить в раннем возрасте, следуя примеру Иисуса Христа.

На восьмой день Иисуса принесли в храм на обрезание. Именно поэтому детей надо крестить малыми, потому что крещение снимает первородный грех,

– объяснил отец Василий.

Обратите внимание! Первородный грех – тот, который совершили первые люди, Адам и Ева, нарушив Божью Заповедь. Его последствия передаются наследственно каждому человеку от рождения. По христианскому учению, первородный грех "смывается" во время Таинства Крещения.

Священник УГКЦ советует не затягивать с крещением ребенка, а покрестить его в первый месяц после рождения. Впрочем, во взрослом возрасте человек самостоятельно должен принять решение, ходить ли ему в церковь, или нет.

Священник Василий Колодий о крещении детей: смотрите видео онлайн

Когда нельзя крестить детей?