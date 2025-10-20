Надо ли крестить детей: ответ священника УГКЦ
- Священник УГКЦ Василий Колодий рекомендует крестить детей в раннем возрасте.
Ведь крещение снимает первородный грех.
После появления ребенка на свет християне начинают думать о том, когда именно его стоит крестить. Ведь крещение – одно из важнейших таинств, которое символизирует духовное рождение человека и очищение от греха.
Священник Украинской Греко-Католической Церкви Василий Колодий уже высказался на эту тему в интервью для канала "Кириленко", пишет 24 Канал. Надо ли крестить детей – читайте далее в материале.
Смотрите также Может ли священник употреблять алкоголь и иметь плохие привычки: объяснение отца УГКЦ
Надо ли крестить детей?
Как отмечает священник УГКЦ Василий Колодий, детей необходимо крестить в раннем возрасте, следуя примеру Иисуса Христа.
На восьмой день Иисуса принесли в храм на обрезание. Именно поэтому детей надо крестить малыми, потому что крещение снимает первородный грех,
– объяснил отец Василий.
Обратите внимание! Первородный грех – тот, который совершили первые люди, Адам и Ева, нарушив Божью Заповедь. Его последствия передаются наследственно каждому человеку от рождения. По христианскому учению, первородный грех "смывается" во время Таинства Крещения.
Священник УГКЦ советует не затягивать с крещением ребенка, а покрестить его в первый месяц после рождения. Впрочем, во взрослом возрасте человек самостоятельно должен принять решение, ходить ли ему в церковь, или нет.
Священник Василий Колодий о крещении детей: смотрите видео онлайн
Когда нельзя крестить детей?
- В некоторых церквях отказывают в крещении ребенка на большие религиозные праздники, в частности на Рождество, Крещение, Благовещение и Пасху. Ведь священники проводят праздничные богослужения, поэтому будут заняты в это время.
- Не принято крестить малышей в Страстную пятницу, поскольку это день скорби, в который верующие вспоминают как Иисуса Христа распяли на горе Голгофе.
- Если в семье есть определенные сомнения относительно выбора даты, то стоит посоветоваться со священнослужителем, который подскажет лучшее время для этого важного события.