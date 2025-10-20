Після появи дитини на світ християни починають думати про те, коли саме її варто хрестити. Адже хрещення – одне з найважливіших таїнств, яке символізує духовне народження людини та очищення від гріха.

Священник Української Греко-Католицької Церкви Василь Колодій вже висловився на цю тему в інтерв'ю для каналу "Кириленко", пише 24 Канал. Чи треба хрестити дітей – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Чи може священник вживати алкоголь і мати погані звички: пояснення отця УГКЦ

Чи треба хрестити дітей?

Як наголошує священник УГКЦ Василь Колодій, дітей необхідно хрестити в ранньому віці, наслідуючи приклад Ісуса Христа.

На восьмий день Ісуса принесли до храму на обрізання. Саме тому дітей треба хрестити малими, бо хрещення знімає первородний гріх,

– пояснив отець Василь.

Зверніть увагу! Первородний гріх – той, який здійснили перші люди, Адам і Єва, порушивши Божу Заповідь. Його наслідки передаються спадково кожній людині від народження. За християнським вченням, первородний гріх "змивається" під час Таїнства Хрещення.

Священник УГКЦ радить не затягувати з хрещенням дитини, а похрестити її в перший місяць після народження. Втім, у дорослому віці людина самостійно має ухвалити рішення, чи ходити їй до церкви, чи ні.

Священник Василь Колодій про хрещення дітей: дивіться відео онлайн

Коли не можна хрестити дітей?