На цю тему висловився священник УГКЦ Василь Колодій для каналу "Кириленко", пише LifeStyle24. Отець поділився своєю думкою щодо вживання алкоголю духовними особами.

Дивіться також Навіщо християнам освячувати будь-який транспорт: пояснення священника ПЦУ

Чи може священник вживати алкоголь і мати погані звички?

За словами отця Василя, священник, звичайно, може вживати алкоголь. Він також зазначив, що священнослужитель "і грішити може, і чудити".

Щодо алкогольних напоїв, священник УГКЦ підкреслив важливість вміння їх вживати. Він зауважує, що для того, щоб не стати залежним від алкоголю, треба лише смакувати ним.

Крім цього, Василь Колодій наголошує, що будь-який напій має бути "доповненням до гарного настрою", а не його причиною.

Священник Василь Колодій про вживання алкоголю: дивіться відео онлайн

До речі, раніше священник ПЦУ Олексій Філюк зазначав, що найважливішим є вміння людини дотримуватися міри. Якщо пиво чи інші алкогольні напої стають пристрастю або залежністю, то це вже становить духовну та фізичну загрозу для вірянина.

Чи можна християнам пити вино?