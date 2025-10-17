На цю тему висловився священник УГКЦ Василь Колодій для каналу "Кириленко", пише LifeStyle24. Отець поділився своєю думкою щодо вживання алкоголю духовними особами.
Дивіться також Навіщо християнам освячувати будь-який транспорт: пояснення священника ПЦУ
Чи може священник вживати алкоголь і мати погані звички?
За словами отця Василя, священник, звичайно, може вживати алкоголь. Він також зазначив, що священнослужитель "і грішити може, і чудити".
Щодо алкогольних напоїв, священник УГКЦ підкреслив важливість вміння їх вживати. Він зауважує, що для того, щоб не стати залежним від алкоголю, треба лише смакувати ним.
Крім цього, Василь Колодій наголошує, що будь-який напій має бути "доповненням до гарного настрою", а не його причиною.
Священник Василь Колодій про вживання алкоголю: дивіться відео онлайн
До речі, раніше священник ПЦУ Олексій Філюк зазначав, що найважливішим є вміння людини дотримуватися міри. Якщо пиво чи інші алкогольні напої стають пристрастю або залежністю, то це вже становить духовну та фізичну загрозу для вірянина.
Чи можна християнам пити вино?
- З одного боку, вино згадується в Біблії як частина релігійних обрядів, зокрема під час Святого Причастя. Однак з іншого – надмірне споживання алкоголю вважається неприпустимим.
- Священник ПЦУ Олексій Філюк сказав, що вживати алкогольні напої людині, яка має проблеми зі здоров'ям та не знає своєї міри, не варто, щоб не накликати біди.
- За словами священника Православної церкви України, той, хто надмірно п'є алкоголь, не успадкує Царства Божого.
- Християни мають бути поміркованими й не дозволяти гріхам панувати над собою.