Навіщо освячувати будь-який транспорт – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Для чого освячують транспорт?

Священник ПЦУ Юліан Тимчук запевнив, що освячення транспорту – не обов'язок кожного християнина, а добровільний прояв подяки Богові. За словами отця, вірянин, який придбав автомобіль чи інший транспортний засіб, часто сприймає це як Божу благодать. Зокрема, як можливість заробити кошти, придбати бажане і водночас не забути про джерело цього добра.

Людина хоче подякувати Богові. І ця подяка трансформується в освячення тих речей, які має вірянин,

– додав отець Юліан.

Крім цього, дозволяється освячувати будинки, квартири чи інші важливі для людини речі. Особливо це стосується тих, хто веде христоцентричний спосіб життя, наприклад, регулярно відвідує храм, молиться та покладається на Бога в щоденних справах. Для таких людей освячення – гарна можливість висловити подяку Господу за всі дари життя, як підкреслив Юліан Тимчук.

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