Про це розповідає LifeStyle24 з посиланням на пост архимандрита Меркурія (Святослава Скорохода), благочинного громад ПЦУ Нікополя і району. Отець пояснив, що цей вислів має зовсім інше значення.

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Чому не можна казати "земля пухом"?

У поезії римського поета Марціала ця цитата звучала так: "Хай земля буде тобі пухом і м'яко покриває пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки…". Такі епітафії часто ставили на могилах тих, кого ненавиділи або проклинали.

Хоча серед філологів немає одностайної думки, деякі дослідники вважають цей вислів прокляттям, а не побажанням спокою. Язичники у давнину вірили, що душа померлого залишається в тілі, а тому йому бажали "пухкої землі" та, щоб було зручно лежати в могилі.

Водночас у християнстві зовсім інше бачення смерті. Душа вірянина одразу залишає тіло й іде на Божий суд, після чого – до Царства Небесного. Саме тому священники ПЦУ закликають молитися за душу померлого, а не вживати фрази, що мають язичницьке походження.

Так, замість "Нехай земля буде пухом", краще сказати: "Царства Небесного", "Спочивай з миром" або "Вічна пам'ять".

Чому не можна казати "земля пухом" / Фото Freepik

Крім цього, архимандрит Меркурій закликає до духовної чуйності. Якщо хтось у скорботі вимовляє звичну фразу "земля пухом", то не слід одразу робити зауваження. Краще дочекатися спокійного моменту та пояснити, чому християнам варто уникати цього вислову

Зазначимо, раніше ми розповідали про те, чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого.