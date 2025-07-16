На які дні категорично не можна планувати похорон покійника – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна хоронити людину?

У народі вірять, що похорон не рекомендується здійснювати у великі релігійні свята, зокрема на Великдень, Різдво, Трійцю, а також напередодні. Річ у тім, що ці дні присвячені радості та молитві, тому не вважаються належним часом для траурних обрядів.

Водночас неділю також не можна назвати гарним днем для поховання. Адже це святковий день для християн, пов'язаний з Воскресінням Господнім. Традиційно у неділю віряни відпочивають та відвідують церкву, тому похоронні процесії в цей час намагаються не проводити.

До того ж не заведено ховати померлих у новорічні свята, зокрема на 1 січня, адже цей день символізує початок нового життя, тому його не поєднують із поховальними обрядами.

Зазвичай, похорон організовують на третій день після смерті, але точна дата може змінюватися залежно від релігійного календаря та обставин, які сталися. У такому разі священники рекомендують перенести обряд на інший день, щоб дотриматися усіх традицій.

Коли не можна хоронити людину / Фото Freepik

Що заборонено робити на цвинтарі?

Не можна ображати тварин на цвинтарі.

Не слід залишати сміття та порожні пластикові пляшки на могилах.

Не рекомендується приходити на цвинтар у поганому настрої.

Не можна сидіти на пам'ятниках або хрестах.

Не варто фотографуватися на фоні могил.

Не можна показувати на могили пальцем.

Не рекомендується гучно розмовляти, сміятися, розважатися та кричати на цвинтар.

Про те, що ще не можна робити на цвинтарі – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.