Зазвичай віряни ставлять свічки в храмах, вдома або на могилах, щоб звернутись до вищих сил або зберегти пам'ять про тих, кого вже немає поруч. Особливо глибоке значення має полум'я, яке горить на кладовищі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що означає свічка на могилі

Насамперед свічка є символом молитви й віри в Бога. У християнській традиції вогонь символізує присутність Господа у житті християнина. Тому запалюючи свічку, віряни просять Всевишнього про милість для покійного, його прощення та спокій у Царстві Небесному.

Водночас свічка також асоціюється з висловленнями пошани й любові. Вона нагадує, що душа померлого не забута, а живе в серцях і думках живих. У зв'язку з цим, існує традиція вшановувати пам'ять покійників у роковини смерті, поминальні дні чи Провідну неділю. Адже тоді родина єднається в молитві, а полум'я свічки стає символом вдячності за прожите життя.

Що означає свічка / Фото Freepik

Що буде, якщо поставити свічку за упокій живого

Якщо людина поставить свічку за упокій ще живого, то нічого страшного станеться. Адже цей церковний атрибут не має жодної магічної сили, а тому просто втрачає свій символічний зміст. Водночас народні забобони про те, що така свічка нібито притягує зло або накликає смерть, не є науково підтвердженими. Православна Церква України не визнає свічку інструментом магії, а натомість – лише символом віри.

Втім, якщо ви дізналися, що хтось поставив за вас таку свічку, то не варто панікувати. У такому разі слід помолитися за себе і того, хто це зробив.