Церковна свічка символізує Божественне світло та Божу присутність. Вона уособлює молитву, звернення до Творця, турботу й любов до того, за кого віряни моляться, розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Православної Церкви України.

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Що означає, коли гасне свічка

Коли полум'я свічки згасає через протяг або випадковий рух, то це не означає, що незабаром станеться щось погане. За словами священників ПЦУ, Боже Благословення не зникає з вогнем, а всі забобони й повір'я не мають нічого спільного з християнським віровченням. Ці прикмети відображають страх, а не віру, і тільки заважають щирому спілкуванню з Богом. Віряни не мають шукати знаків у випадковостях, а натомість християнам слід знаходити силу в молитві, любові та прощенні.

Що цікаво, віск, із якого робиться свічка, ще у давнину вважався символом жертви та подяки. А полум'я слугувало нагадуванням про Святого Духа, який у вигляді вогню зійшов на апостолів. Тож, коли християни тримають свічку у руках, то дозволяють Божому світлу проникати у свої серця. А якщо вогонь зник, то його варто просто запалити знову.

Завжди пам'ятайте слова нашого Спасителя: "Я – Світло для світу; хто піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя" (Ін. 8: 12). Живіть зі світлом і миром у душі та не вірте ніяким забобонам,

– зауважили у ПЦУ.

Чи можна християнам вірити у забобони

​​Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами священника УГКЦ Івана Жука, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Кожен християнин має читати Святе Письмо та дотримуватися Заповідей Божих. Крім цього, вірянам не слід звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це тяжкий гріх.