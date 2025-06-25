Церковная свеча символизирует Божественный свет и Божье присутствие. Она олицетворяет молитву, обращение к Творцу, заботу и любовь к тому, за кого верующие молятся, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины.

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Что означает, когда гаснет свеча

Когда пламя свечи угасает из-за сквозняка или случайного движения, то это не означает, что вскоре произойдет что-то плохое. По словам священников ПЦУ, Божье Благословение не исчезает с огнем, а все суеверия и поверья не имеют ничего общего с христианским вероучением. Эти приметы отражают страх, а не веру, и только мешают искреннему общению с Богом. Верующие не должны искать знаков в случайностях, а вместо этого христианам следует находить силу в молитве, любви и прощении.

Что интересно, воск, из которого делается свеча, еще в древности считался символом жертвы и благодарности. А пламя служило напоминанием о Святом Духе, который в виде огня сошел на апостолов. Поэтому, когда христиане держат свечу в руках, то позволяют Божьему свету проникать в свои сердца. А если огонь исчез, то его стоит просто зажечь снова.

Всегда помните слова нашего Спасителя: "Я – Свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни" (Ин. 8:12). Живите со светом и миром в душе и не верьте никаким суевериям,

– отметили в ПЦУ.

Можно ли христианам верить в суеверия

Церковь негативно относится к суевериям. Настоящая вера должна основываться на Божьем Слове, а не на народных приметах или магических практиках. По словам священника УГКЦ Ивана Жука, суеверия не только ограничивают людей в свободе, но и оказывают на них психологическое давление и противоречат основам христианской веры.

Каждый христианин должен читать Священное Писание и соблюдать Заповеди Божьи. Кроме этого, верующим не следует обращаться к гадалкам и самостоятельно пытаться гадать, ведь это тяжкий грех.