На какие дни категорически нельзя планировать похороны покойника – рассказывает LifeStyle24.
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Когда нельзя хоронить человека?
В народе верят, что похороны не рекомендуется осуществлять в большие религиозные праздники, в частности на Пасху, Рождество, Троицу, а также накануне. Дело в том, что эти дни посвящены радости и молитве, поэтому не считаются подходящим временем для траурных обрядов.
В то же время воскресенье также нельзя назвать хорошим днем для погребения. Ведь это праздничный день для христиан, связан с Воскресением Господним. Традиционно в воскресенье верующие отдыхают и посещают церковь, поэтому похоронные процессии в это время стараются не проводить.
К тому же не принято хоронить умерших в новогодние праздники, в частности на 1 января, ведь этот день символизирует начало новой жизни, поэтому его не сочетают с погребальными обрядами.
Обычно, похороны организуют на третий день после смерти, но точная дата может меняться в зависимости от религиозного календаря и обстоятельств, которые произошли. В таком случае священники рекомендуют перенести обряд на другой день, чтобы соблюсти все традиции.
Когда нельзя хоронить человека / Фото Freepik
Что запрещено делать на кладбище?
- Нельзя оскорблять животных на кладбище.
- Не следует оставлять мусор и пустые пластиковые бутылки на могилах.
- Не рекомендуется приходить на кладбище в плохом настроении.
- Нельзя сидеть на памятниках или крестах.
- Не стоит фотографироваться на фоне могил.
- Нельзя показывать на могилы пальцем.
- Не рекомендуется громко разговаривать, смеяться, развлекаться и кричать на кладбище.
О том, что еще нельзя делать на кладбище – узнавайте больше в нашем материале.