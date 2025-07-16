На какие дни категорически нельзя планировать похороны покойника – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя хоронить человека?

В народе верят, что похороны не рекомендуется осуществлять в большие религиозные праздники, в частности на Пасху, Рождество, Троицу, а также накануне. Дело в том, что эти дни посвящены радости и молитве, поэтому не считаются подходящим временем для траурных обрядов.

В то же время воскресенье также нельзя назвать хорошим днем для погребения. Ведь это праздничный день для христиан, связан с Воскресением Господним. Традиционно в воскресенье верующие отдыхают и посещают церковь, поэтому похоронные процессии в это время стараются не проводить.

К тому же не принято хоронить умерших в новогодние праздники, в частности на 1 января, ведь этот день символизирует начало новой жизни, поэтому его не сочетают с погребальными обрядами.

Обычно, похороны организуют на третий день после смерти, но точная дата может меняться в зависимости от религиозного календаря и обстоятельств, которые произошли. В таком случае священники рекомендуют перенести обряд на другой день, чтобы соблюсти все традиции.

Когда нельзя хоронить человека / Фото Freepik

Что запрещено делать на кладбище?

Нельзя оскорблять животных на кладбище.

Не следует оставлять мусор и пустые пластиковые бутылки на могилах.

Не рекомендуется приходить на кладбище в плохом настроении.

Нельзя сидеть на памятниках или крестах.

Не стоит фотографироваться на фоне могил.

Нельзя показывать на могилы пальцем.

Не рекомендуется громко разговаривать, смеяться, развлекаться и кричать на кладбище.

О том, что еще нельзя делать на кладбище – узнавайте больше в нашем материале.