О том, что категорически нельзя делать на кладбище – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на кладбище

По народным поверьям, не рекомендуется громко разговаривать, смеяться, развлекаться и кричать на кладбище. Дело в том, что это может потревожить души покойников и вызвать их недовольство. В то же время люди привлекут проблемы и несчастья в свою жизнь, если не будут достойно вести себя у могил.

Хотя во многих регионах Украины существует традиция приносить еду на поминальные дни, народная мудрость предостерегает людей от ее употребления на кладбище. Согласно приметам, то, что оставили на кладбище, принадлежит не живым, а мертвым. И если съесть там еду, то возникает высокий риск притянуть горе или болезнь. Кроме этого, не стоит пить алкоголь возле могил, ведь это считается большим неуважением к душам умерших.

К тому же запрещено брать с собой цветы, почву, веточки, камни или другие вещи с территории кладбища. Наши предки верили, что с этими предметами можно принести домой чужую беду или даже впустить в дом темные силы. В то же время это касается случаев, когда что-то упало на землю. В таком случае лучше оставить вещь там, где она лежит.

Среди других распространенных запретов:

нельзя сидеть на памятниках или крестах;

не стоит фотографироваться на фоне могил;

не следует оставлять мусор и пустые пластиковые бутылки на могилах;

не рекомендуется приходить на кладбище в плохом настроении;

нельзя оскорблять животных на кладбище;

нельзя показывать на могилы пальцем.

Что нельзя делать на кладбище / Фото Freepik

Когда нельзя идти на кладбище

Худшим периодом для визита на кладбище считается время от захода солнца до рассвета. Этот промежуток называют временем умерших, когда, по поверьям, потусторонний мир пробуждается и нечистая сила начинает активно исследовать мир живых. Наши предки верили, что пребывание на кладбище ночью может навлечь несчастье или даже затянуть душу человека к мертвым.

Также не стоит посещать кладбища во время больших праздников, в частности на Троицу, Рождество, Пасху.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.