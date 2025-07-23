Об этом рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост архимандрита Меркурия (Святослава Скорохода), благочинного общин ПЦУ Никополя и района. Отец пояснил, что это выражение имеет совсем другое значение.

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Почему нельзя говорить "земля пухом"?

В поэзии римского поэта Марциала эта цитата звучала так: "Пусть земля будет тебе пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости...". Такие эпитафии часто ставили на могилах тех, кого ненавидели или проклинали.

Хотя среди филологов нет единодушного мнения, некоторые исследователи считают это выражение проклятием, а не пожеланием покоя. Язычники в древности верили, что душа умершего остается в теле, а потому ему желали "мягкой земли" и, чтобы было удобно лежать в могиле.

В то же время в христианстве совсем другое видение смерти. Душа верующего сразу покидает тело и идет на Божий суд, после чего – в Царство Небесное. Именно поэтому священники ПЦУ призывают молиться за душу умершего, а не употреблять фразы, имеющие языческое происхождение.

Так, вместо "Пусть земля будет пухом", лучше сказать: "Царства Небесного", "Покойся с миром" или "Вечная память".

Почему нельзя говорить "земля пухом" / Фото Freepik

Кроме этого, архимандрит Меркурий призывает к духовной отзывчивости. Если кто-то в скорби произносит привычную фразу "земля пухом", то не следует сразу делать замечание. Лучше дождаться спокойного момента и объяснить, почему христианам стоит избегать этого выражения

Отметим, ранее мы рассказывали о том, почему нельзя ходить на кладбище в день рождения умершего.